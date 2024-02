Inizio di un percorso di condivisione per Bagheria: candidato sindaco scelto dai cittadini e programma partecipato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Che valore ha il voto dei bagheresi? Noi riteniamo sia inestimabile, ma crediamo che si debba andare oltre la sua mera “quantificazione”. Per restituire il giusto valore al voto, proponiamo ai cittadini di scegliere il candidato sindaco della nostra coalizione. In questo periodo di profonda crisi economica, sociale, morale e ideale, riteniamo essenziale unire le forze per offrire una prospettiva di governo locale che lavori per il benessere di tutti. Le famiglie bagheresi stanno affrontando, sempre più da sole, sfide significative, dall'accesso alla casa e al lavoro, al mantenimento di redditi sufficienti per arrivare a fine mese. Per le prossime elezioni amministrative, pensiamo di rimettere in campo la speranza, riallacciare legami di fiducia con chi si astiene dal voto, avanzare una proposta di governo partecipata e condivisa. Casa, lavoro, scuola, salute devono essere al centro dell’agenda programmatica e non oggetto di tagli della politica locale e nazionale. Tagli che contestiamo con fermezza. Avvieremo una consultazione aperta a tutta la cittadinanza per la scelta del candidato sindaco.

La consultazione si terrà sia con un voto in presenza che online a marzo. Hanno già offerto la propria candidatura Concetta Rotino per Sud chiama Nord, Ignazio Soresi per Rete Civica, Pino Fricano per Servire il Bene Comune. La competizione è aperta ad altre candidature quindi potranno proporsi tutti coloro che nei valori da noi espressi ritengono di trovare senso di appartenenza e condivisione. La nostra coalizione è dunque disponibile al dialogo sui temi. I candidati a sindaco saranno presentati in un'assemblea pubblica il 25 febbraio. Il dibattito, aperto a giornalisti e cittadini, sarà occasione di confronto, che proseguirà nei giorni successivi: i cittadini, infatti, dopo avere contribuito alla designazione del candidato, saranno coinvolti in tavoli tecnici per la costruzione partecipata del programma, di cui insieme si individueranno temi, istanze e priorità del territorio. Invitiamo la comunità ad essere parte attiva in questo percorso, contribuendo alla costruzione di una Bagheria nuova, solidale, attenta alle esigenze di tutti, moderna nei servizi e integrata nel paesaggio che la circonda.

Lo si potrà fare contattando i referenti locali dei nostri movimenti: Gianluca Rizzo e Steni Di Piazza (Coordinatore provinciale) per Movimento 5 Stelle - cell 3200280876 - gianlucarizzo70@gmail.com Totò Tomasello per Sud chiama Nord – cell. 3290111393 - salvotom@libero.it Andrea Naselli per ReteCivica-Bagheria - cell. 3533353922 - retecivicabagheria@libero.it Pino Fricano per Servire il Bene Comune - cell. 3493484997 - franc.fricano@gmail.com