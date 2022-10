Iniziative a sostegno delle donne iraniane, consiglio comunale approva ordine del giorno della Dc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno sulle iniziative a sostegno delle donne iraniane rappresenta un bel segnale di unità e solidarietà da parte della nostra città e del Consiglio Comunale nei confronti delle donne iraniane", queste le parole dei consiglieri comunali della Democrazia Cristiana Domenico Bonanno, Viviana Raja e Salvo Imperiale che oggi hanno presentato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i consiglieri presenti in aula ed approvato all’unanimità dal consiglio comunale.

"Con questo atto chiediamo all’amministrazione comunale di mettere in atto iniziative a sostegno delle donne iraniane per dare un segnale concreto di vicinanza", continuano i tre consiglieri. Tra queste si impegna il sindaco, la giunta e l’amministrazione comunale ad attivarsi, anche presso il governo italiano, affinchè vengano intraprese tutte le iniziative necessarie e utili alla creazione dei corridoi umanitari e di ogni azione volta a mettere in salvo le donne iraniane.

L’ordine del giorno prevede, inoltre, che vengano sostenute le iniziative della società civile ed ogni altra azione volta a promuovere il ruolo centrale della donna e la vicinanza del Comune di Palermo alle donne iraniane e a quante lottano per la loro libertà e i diritti.

"La Dichiarazione universale dei diritti umani sancisce i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona e va pertanto difesa- dichiarano i tre consiglieri comunali della Dc -. Gli ultimi eventi impongono, soprattutto a chi svolge un ruolo politico ed amministrativo, una riflessione sulle rivendicazioni delle donne iraniane e sulle proteste in atto, proponendo azioni a salvaguardia di chi vede i propri diritti calpestati".

"La Dc è da sempre impegnata nella tutela dei principi di cristianità che ci contraddistinguono, rinnegando ogni forma di regime teocratico e misogino seguendo sempre il grande senso di umanità che portiamo in corredo noi donne", dichiara Eleonora Gazziano, responsabile regionale Diritti Umani della Dc.