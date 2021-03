Iniziativa on line di insieme Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 31 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00 tavola rotonda on line (Link alla riunione: meet.google.com/azw-aedd-eog (Basta copiare ed incollare sulla barra degli indirizzi del browser.) con Stefano Zamagni, presidente dell’accademia pontificia delle Scienze Sociali e già Presidente dell’Authority per il Terzo Settore.

L’iniziativa dal titolo: “Come essere fedeli a dio e all’uomo da laici cristiani (Un nuovo impegno per una società più equa)” vede inoltre la partecipazione del Prof. Nino Giordano, coordinatore pro-tempore di Insieme in Sicilia, Paola Baldassarre Coordinatore nazionale “Rapporti mondo cattolico” di Insieme, prof. Luca Novara, coordinatore “Dipartimento regionale cultura e società”, prof. Ferdinando Rovello, Coordinatore “Dipartimento tematico regionale Cultura ed identità per lo sviluppo del territorio siciliano”, don Alessandro Rovello (docente di Teologia morale), prof. Giuseppe Notarstefano (docente di Statistica e Statistica economica), dott. Edoardo Vagginelli (presidente MEIC), dott.ssa Nicoletta Purpura (direttrice dell’Istituto “Pedro Arrupe”-Palermo). Porteranno i loro saluti brevemente mons. Gastone Simoni, Vescovo Emerito di Prato e dott. Stefano Vitello, segretario generale della Consulta regionale aggregazioni laicali