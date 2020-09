Sport gratis per i disabili negli impianti comunali: arriva l'ok della Giunta

L'Amministrazione a favore dei disabili. Per il primo anno arriva l'ingresso gratuito per le persone con disabilità negli impianti sportivi comunali. Lo ha deciso la Giunta, tenuto conto di un atto di indirizzo del sindaco Leoluca Orlando e su proposta dell'assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa. Secondo quanto stabilito, sarà gratuita l'attività sportiva che si terrà nelle strutture sportive del Comune e rivolta alle persone con disabilità, realizzata dalle Associazioni Sportive cittadine affiliate a Federazioni o Eps riconosciute dal Cip, sia per il prosieguo della stagione sportiva 2019/20, ripresa recentemente dopo la sospensione imposta dalle normative Covid-19, che per la stagione sportiva 2020/21.

"Lo sport - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - è da sempre strumento di socialità e di crescita per tutta la comunità. Lo è ancora di più nel mondo paralimpico, nel quale sono ancora forti e sani i valori del sano agonismo e della sana competizione. Anche per questo ci sembra importante trovare forme di sostegno all'attività paralimpica che a Palermo vede tante realtà di base e di eccellenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore Petralia Camassa. "Un provvedimento - ha dichiarato - che conferma la valenza sociale dello sport come strumento di partecipazione e inclusione, e allo stesso tempo valorizza il ruolo dell'associazionismo sportivo, mondo vitale della nostra comunità".