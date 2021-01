Incursione fascista durante riunione Pd su Zoom: online immagini del Duce e del Ventennio

Incursione di sedicenti fascisti all'incontro dal titolo "Scuola: rientro in sicurezza in Sicilia. Qual è il Piano della Regione?", iniziativa organizzata su Zoom dal Pd per mettere a confronto politici, insegnanti, presidi, medici e studenti. Il meeting è stato interrotto da un gruppo di sedicenti fascisti "che - si legge in una nota del Pd - oltre a inviare immagini del duce, immagini sconce, inni del Ventennio e bestemmie hanno costretto a sospendere e riaprire il meeting in un'altra 'stanza' protetta della stessa piattaforma".

L'incontro, moderato da Caterina Altamore, responsabile del dipartimento Scuola del Pd Sicilia e introdotto dal deputato regionale Nello Dipasquale, componente della V commissione dell'Ars, ha visto la partecipazione di Giuseppe Lupo, capogruppo dem a Palazzo dei Normanni; dei segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio, Claudio Barone; del medico Francesco Gervasi; del presidente della direzione del Pd Sicilia, Antonio Ferrante; della preside Lucia Bonaffino; degli insegnanti Gianluca Anzalone, Salvo Bonaccorsi e Carmen Cera; di Daniela Fiandaca (unione Madonie); della studentessa Marta Sabatino e di Rosalba Mezzapelle, che ha parlato in qualità di genitore.

I democratici si dicono "molto preoccupati in vista del ritorno alle lezioni in presenza. Soprattutto per il silenzio della Regione riguardo al potenziamento dei trasporti urbani ed extraurbani. Ma anche per il fallimento del tracciamento". "Ci chiediamo poi - ha detto il segretario regionale Anthony Barbagallo - che fine abbiano fatto le Usca che nella mente del governo regionale avrebbero dovuto servire proprio gli istituti scolastici. Ci arrivano segnali preoccupanti dal mondo della scuola e chiediamo al governo regionale di confrontarsi per garantire un rientro sicuro a scuola per studenti, docenti e personale scolastico”.