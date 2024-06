Disagio giovanile a Misilmeri, il sindaco Rizzolo incontra il prefetto Mariani

Il prefetto Massimo Mariani questa mattina ha ricevuto il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo e l'assessore comunale Sabrina Amodeo. L’incontro fa seguito alla nota del 16 maggio con cui il primo cittadino, scrivendo a tutte le Istituzioni competenti, chiedeva una “Conferenza di servizi” per affrontare insieme l’emergenza del grave disagio giovanile.

Presenti all’incontro anche le funzionarie dei Servizi sociali del Comune di Misilmeri, Maria Grazia Russo e Francesca Salerno, che insieme all’amministrazione comunale hanno rappresentato il lavoro svolto dagli uffici per arginare fenomeni di degrado sociale e morale. "Un incontro importante e proficuo per i toni cordiali e accoglienti in cui si è svolto - ha detto il sindaco Rizzolo - ma sopratutto per la grandissima disponibilità all’ascolto da parte del prefetto Mariani che con grande competenza, professionalità e conoscenza del territorio ha mostrato grande sensibilità rispetto al tema trattato".

Il prefetto Mariani ha anticipato alcuni prossimi appuntamenti in cui si affronteranno ancora più nel dettaglio le questioni oggetto dell’incontro, assicurando la vicinanza dello Stato e delle istituzioni anche su questioni specifiche che sono state dibattute.