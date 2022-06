Il prefetto riceve il neo sindaco: "Impegnati a rafforzare la collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini"

L'incontro, definito "cordiale", è avvenuto a Villa Whitaker ed è servito per affrontare "i principali temi comuni d'interesse per Palermo". Stamattina il primo cittadino deporrà una corona di fiori nel monumento ai caduti per mano della mafia in piazza XIII Vittime