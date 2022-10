Forza Italia, incontro del dipartimento siciliani all'estero con l'Anfe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In attesa dell’operatività del parlamento siciliano e del nuovo governo regionale, non si fermano le iniziative del dipartimento regionale per i siciliani all’estero di Forza Italia. La responsabile del dipartimento regionale Elena Pralia ha incontrato, nella sede dell’Anfe (Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati) il presidente nazionale Paolo Genco, il coordinatore Anfe Argentina, Amedeo Serio, il delegato Anfe California, Valerio Evola e Michele Gelardi, responsabile Anfe nazionale dell’editoria e della comunicazione". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia.

"E' stata ribadita - prosegue il partito - la necessaria collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali e politici per attivare tutte quelle iniziative utili a favorire un “turismo di ritorno”, gli investimenti in Italia da parte dei siciliani all'estero e, in particolare modo in Sicilia, operando anche attraverso i canali della formazione. L’affinità politica, che contraddistingue questa nuova legislatura, tra governo nazionale e regionale, potrà rappresentare l’occasione ideale per consolidare concretamente percorsi e azioni a favore dei nostri concittadini residenti all’estero".