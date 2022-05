Hotel President, venerdì incontro con alcuni candidati a sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

il primo di una serie di incontri, organizzati da Comitato Bene Collettivo e Comitato perPalermo, con i candidati a queste elezioni comunali per comprendere se quello che ci propongono è un vero cambiamento o come spesso nel passato una ‘illusione’ (di cambiamento) finalizzata al voto. Nella convinzione che cambiare Palermo è possibile ma non senza una consapevolezza collettiva che metta al primo posto la necessità di cooperare tutti per un bene comune che annulli definitamente l’’etica’ del tornaconto personale che ha prodotto solo disastri rendendo tutti infelici. Una nuova coscienza cittadina che pretenda con forza un nuovo modo di amministrare la città fondato su regole e strumenti (e non soltanto sulle parole) che garantiscano una programmazione chiara e condivisa, la trasparenza degli atti amministrativi, la partecipazione dei cittadini, la competenza e la qualità delle scelte. Al di fuori di questo tutto il resto è retorica. Durante l'incontro sarà consegnato ai candidati una sintesi del NUOVO STATUTO COMUNALE AMMINISTRARE CON I CITTADINI redatto dalle organizzazioni civiche cittadine come proposte per un reale cambiamento amministrativo scarica dalla pagina facebook comitato bene collettivo amministrare con i cittadini oltre che altri importanti documenti su iniziative cittadine sul fondamentale tema della MOBILITA' vedi su gruppo facebook perPalermo Comitato Bene Collettivo Comitato perPalermo