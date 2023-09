Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 30 settembre alle ore 18 si terrà un incontro con Alessandro Di battista e i soci fondatori dell'associazione Schierarsi per promuovere l'associazione e le sue l'iniziative. Schierarsi (https://www.associazioneschierarsi.it) è un’associazione culturale apartitica che nasce con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti nell’interesse del Paese.

Il nome dell’associazione non è stato scelto a caso: viviamo in un periodo storico di grande conformismo ed è questo il momento di assumere posizioni chiare su temi nazionali e globali. L'incontro aperto a tutti si terrà presso la Sala congressi del Hotel Ibis Styles di Via Francesco Crispi. Chi fosse interessato a maggiori informazioni può visitare la pagina dedicata all'evento: https://www.associazioneschierarsi.it/eventi/palermo/