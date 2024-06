La volata verso le Europee, doppia tappa in Sicilia per Calenda

Tappa in Sicilia per il leader di Azione. Domenica 2 giugno Carlo Calenda sarà a Catania, alle 17.30, per incontrare Stefano De Luca, presidente nazionale del Partito liberale italiano, ed Enzo Palumbo, presidente nazionale di Democrazia liberale, per un confronto sulle prospettive politiche. L’evento, moderato da Alberto Marchetti, vicesegretario nazionale di Democrazia Liberale, si terrà a Villa Manganelli (corso Italia, 45). Lunedì 3 giugno, invece, il leader di Azione si sposterà a Palermo dove, alle 10.30, terrà una conferenza stampa assieme ai candidati di Azione al Grand Hotel Piazza Borsa (via dei Cartari, 18).

Calenda era stato a Palermo anche ad aprile scorso. In quell'occasione il leader di Azione, in città per presentare il libro "Il patto. Oltre il trentennio perduto", aveva avuto uno scontro con Stefano Cirillo, segretario della Dc in Sicilia seduto tra il pubblico. I due sono stati protagonisti di un diverbio sul "caso Cuffaro". "Uno che torna e dice 'sì, guarda. Io ho favorito i mafiosi, ma adesso - aveva detto Calenda alzandosi in piedi - ho 140 mila, 200 mila voti... tieniteli. Duecentomila... Me ne f...". Dal suo posto in sala si è alzato in piedi il segretario della Dc che aveva replicato: "Lei pensa che 200 mila persone si facciano controllare? Lei offende l'intelligenza dei siciliani. Si deve vergognare".