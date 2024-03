Dossieraggio, pure Lagalla tra gli spiati: "Quei malevoli attacchi contro di me nei giorni della campagna elettorale"

Dopo aver appreso che il suo nome sarebbe nella lista degli 800 politici e vip "spiati" abusivamente, finiti nell'inchiesta della Procura di Perugia sul considdetto dossieraggio, il sindaco Roberto Lagalla porta indietro le lancette dell'orologio ai giorni caldi della campagna elettorale per le Amministrative del 2022 e crea un link con il "clima d'odio e linciaggio morale" - così lui stesso ebbe a definirlo - che ci fu a ridosso dell'anniversario della strage di Capaci di due anni fa.

Il primo cittadino reputa "almeno sospetto" che le informazioni a suo carico "sarebbero state attinte nei giorni della campagna elettorale per sindaco di Palermo, peraltro in coincidenza di malevoli attacchi nei miei confronti ad opera di alcune e ben identificate testate giornalistiche". Così scrive Lagalla in una nota diffusa stamattina in cui afferma che "l’inchiesta che sta portando avanti la Procura di Perugia, se confermata, disegna un quadro molto grave e sconcertante che rischia di calpestare i pilastri della democrazia nei quali credo fermamente e sui quali si fonda lo Stato di diritto".

Lagalla, secondo la ricostruzione dei principali quotidiani nazionali, sarebbe stato controllato in "quota" Udc, insieme, tra gli altri, a Lorenzo Cesa e all’ex sottosegretario Vietti. A far partire le indagini - che al momento riguarda 16 indagati - è stato un esposto presentato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla procura di Roma dopo un articolo apparso su Il Domani in merito ai compensi ricevuti per le consulenze svolte, in passato, per la società Leonardo.

I due principali accusati sono un tenente della guardia di finanza, Pasquale Striano, e il magistrato Antonio Laudati, entrambi in servizio per anni alla Direzione nazionale antimafia. "I fatti - sottolinea Lagalla - vanno certamente approfonditi nelle sedi opportune e, al riguardo, esprimo piena fiducia nell’operato della magistratura, alla quale spetta il compito di definire i contorni di questa vicenda e di fare convincente chiarezza. In particolare, sarà necessario verificare se si sia di fronte alla sconsiderata iniziativa di un singolo e infedele soggetto o se, al contrario, dietro questa attività di vero e proprio dossieraggio si nasconda una trama da scandagliare nei suoi pericolosi e inaccettabili aspetti di delegittimazione di incolpevoli personaggi che rischiano di diventare strumentali bersagli di oscure e minacciose macchinazioni mediatiche".