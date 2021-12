Inchiesta sulla casa per disabili a Castelbuono, Razza: "Chiederò atti per avviare indagine interna all'Asp"

"Non appena gli atti saranno ostensibili, chiederò all’autorità giudiziaria di potere acquisire il provvedimento cautelare emesso dal gip per avviare un’indagine interna all’Asp di Palermo finalizzata a verificare se sussistano responsabilità o mancati controlli da parte dei dipartimenti competenti". Questo quanto afferma l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in merito ai presunti maltrattamenti subiti dai disabili fisici e psichici residenti nella struttura di Castelbuono al centro dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Termini Imerese che ha portato all'arresto di 17 persone e che vede il coinvolgimento di un funzionario dell'Asp.

"Non sono più disposto ad accettare - ribadisce Razza - che fatti di questa meschina violenza contro persone inermi passino nel silenzio, come se la pubblica amministrazione non abbia un onere di controllo. Alle persone offese da queste condotte indegne e immorali, e ai loro familiari, giunga la mia solidarietà e il mio personale pensiero di vicinanza".