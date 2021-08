Casa danneggiata da un incedio rifiuti, Gelarda: "Adesso chi paga i danni?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Da oltre un mese avevamo segnalato la presenza di questi ingombranti e ne avevamo chiesto a Rap la rimozione. Purtroppo senza successo. Adesso che il danno è stato fatto vogliamo sapere: chi pagherà?". Lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, in riferimento al rogo di rifiuti che nella notte ha danneggiato anche un appartamento in via Minà.

"Abbiamo presentato un'interrogazione consiliare per chiedere al Comune chi pagherà i danni causati da questo incendio. L'operatività e la buona volontà degli operatori della Rap è indubbia, ma l'amministratore unico continua a fare proclami di una città che evidentemente è ben lontana dall'essere normalizzata e ripulita. Il cambio di passo lo vedremo presto, con il centrodestra al governo e un nuovo piano rifiuti per tutta la città".