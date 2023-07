Bellolampo, ordine del giorno all'Ars di Schillaci (M5S): "Controlli per evitare pericoli di inquinamento"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Effettuare una scrupolosa attività di monitoraggio a Bellolampo per scongiurare sul nascere pericoli di inquinamento e per la salute dei cittadini derivanti dall’incendio che sta coinvolgendo una della vasche della discarica palermitana. È questo il contenuto di un ordine del giorno presentato in aula dalla deputata M5S all’Ars Roberta Schillaci che è stato apprezzato dall’assessore Di Mauro per conto del governo Schifani.

"L’incendio che interessa l’impianto di smaltimento di rifiuti – afferma la deputata – potrebbe rappresentare un serio pericolo per la salute dei cittadini residenti nella zona e anche per l’ambiente, a causa della diossina e di sostanze simili che si sprigionano per effetto della combustione. Pertanto è opportuno, oltre che doveroso, che la Regione proceda ad una scrupolosa attività di monitoraggio e alla successiva costituzione di un tavolo tecnico col Dasoe per pianificare le linee di un intervento necessario per la tutela della salute in un’area a forte rischio ambientale. Chiediamo che si rifaccia quello che si fece nel 2012, quando, in seguito ad un rogo nella discarica, venne predisposto un piano di monitoraggio delle aree potenzialmente interessate dalle ricadute degli inquinanti atmosferici originatisi e del loro eventuale passaggio nella filiera mangimistica ed alimentare".