Il rogo all'asilo del Cep, Orlando: "Profonda amarezza per gesto compiuto da ragazzini"

“La notizia che tre adolescenti, minori di 14 anni, sarebbero responsabili dell’incendio al nido comunale Peter Pan del 2 gennaio scorso suscita inquietudine e profonda amarezza". A parlare sono il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano. Le indagini dei carabinieri avrebbero fatto emergere infatti la responsabilità di tre ragazzini. Un fatto che per il sindaco e l'assessore "rafforza la convinzione della necessità di restituire al più presto al quartiere il bene comune del nido come spazio vitale a favore dell’infanzia e del suo diritto a un'educazione di qualità in grado di contribuire a fare crescere tutta la comunità educante".

L’impegno pedagogico dell’Amministrazione - aggiungono Orlando e Marano - non si è mai fermato. In attesa dei lavori di recupero della struttura, infatti, bambine e bambini sono stati ospitati in altri asili. L’obiettivo del Comune resta quello di fare tornare il nido del Cep ad essere un luogo di solidarietà, giochi, crescita, bellezza e creatività. Per questo, ringraziamo tutti coloro che hanno già risposto all’appello alla mobilitazione lanciato dopo il rogo dimostrando, con piccoli ma grandi gesti di solidarietà, che c’è una comunità unita e compatta".

E' ancora attivo il conto corrente intestato a “Comune di Palermo – Io sto con Peter Pan”, presso la tesoreria comunale alla Banca Nazionale del Lavoro, con il seguente Iban: IT13B0100504600000000011435 swift/bic: BNLIITRR per il recupero della struttura. E' una delle azioni portate avanti all'indomani del rogo. Dal Comune fanno sapere che "oltre alla donazione già arrivata grazie al Palermo F.C., che ha messo all’asta le magliette della squadra raccogliendo oltre cinquemila euro, si è ricevuta la disponibilità di supporto da parte del gruppo 'Resilienti in movimento', dell’associazione 'Stupendamente', di due sezioni del Rotary Club, della cassa edile Cepima e molte altre persone a titolo individuale". Nelle prossime settimane l’Amministrazione provvederà a coordinare tutte le manifestazioni di solidarietà pervenute.