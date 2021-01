Asilo Peter Pan devastato dalle fiamme, Lagalla: "Violenza inaccettabile"

"Una scuola data alle fiamme rappresenta un atto vandalico di inaccettabile violenza che aggrava una ferita già aperta nella nostra comunità palermitana". Così l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, commenta l'incendio che ha danneggiato l'asilo nido Peter Pan nel quartiere Cep.

Lagalla ricorda che "Purtroppo già il 2020 è stato un susseguirsi di episodi di vandalismo, ingiustificate azioni mirate al danneggiamento di strutture scolastiche che ogni giorno, grazie al grande impegno profuso dal corpo docente, sono deputate all'accoglienza dei nostri giovani, affiancandoli nel loro prezioso percorso di crescita - aggiunge - E ancora una volta, alle soglie del nuovo anno, una scuola viene danneggiata, in modo brutale, da azioni dettate dalla prevaricazione e dall'ignoranza. Non posso che esprimere grande tristezza per ciò che è avvenuto e dichiarare il mio impegno, insieme a quello del presidente Musumeci, nel concorrere per il più rapido recupero dei danni subiti dall'asilo nido e nel dare vita ad azioni di sensibilizzazione verso una maggiore tutela della comunità scolastica e degli ambienti all'interno dei quali essa vive".