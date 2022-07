Incendi, M5S presenta la riforma del Corpo Forestale della Regione

Una radicale riforma del Corpo Forestale della Regione Siciliana, per mettere un argine alla devastazione degli incendi e tutelare al meglio il territorio. E' ciò che si prefigge il disegno di legge presentato oggi all’Ars dal deputato Giampiero Trizzino, che ha lavorato al testo con la collaborazione degli altri colleghi del gruppo, specialmente quelli della commissione Ambiente, Stefania Campo e Stefano Zito.

Sono settemila gli incendi e 80 mila i preziosi ettari di Sicilia bruciati tra maggio ed agosto dell’anno scorso, per un bilancio, quest’anno, che è appena agli inizi e ancora tutto da stilare. Ma il Corpo forestale della Regione Siciliana, oggi carente del 75% del personale previsto dalla pianta organica vigente, non serve solo a questo: "Il decreto presidenziale del 20 aprile 2007 - illustra Trizzino - ci ricorda fondamentali compiti come il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti e all’immissione di inquinanti nell’ambiente naturale, al taglio abusivo degli alberi, al bracconaggio". Competenze successivamente estese, da ulteriori norme regionali e nazionali, alla sicurezza ed ai controlli nel settore agroalimentare e al contrasto alla speculazione edilizia, e ancora estese dal presente ddl alla lotta contro ogni forma di sfruttamento speculativo del territorio, delle acque interne e del mare.

"Tutte queste funzioni, in una parola, - dice Trizzino - rappresentano la tutela del patrimonio faunistico e naturalistico e in una Regione come la nostra - con la più alta percentuale di territorio sottoposto a tutela ambientale, oltre il 23% - acquisiscono un valore ancora più importante. Ecco perché è necessario che il Parlamento regionale si assuma la responsabilità di interrogarsi sul ruolo che si vuole attribuire al proprio Corpo forestale, anche in ossequio al dettato della legge 7 agosto 2015 che rilancia ruolo e compiti dei Corpi forestali delle regioni e province autonome, riconoscendone le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ed auspicando parimenti la Istituzione di un coordinamento fra gli stessi".

La sottosegretaria Barbara Floridia, candidata del M5S alle primarie per la presidenza della Regione, aggiunge: "Siamo di fronte a una problematica che si trascina ormai da decenni. Il patrimonio boschivo nella nostra regione deve essere salvaguardato, impiegando tutto l’anno personale e mezzi adeguati per affrontare l’emergenza incendi. Le attività di manutenzione ordinaria, che attualmente sono praticamente inesistenti, sono invece di primaria importanza. Il disegno di legge del collega Giampiero Trizzino va proprio in questa direzione"