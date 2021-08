Incendi nel Palermitano, Anello: "La Lega proporrà un piano di rimboschimento"

Il responsabile della Lega per l'area metropolitana di Palermo parla dell'iniziativa lanciata dal segretario regionale Nino Minardo a settembre all'Ars: "Inasprimento delle pene per i piromani criminali, ma anche ritardi nella politica in tema di prevenzione".

"Quelli di Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Geraci e le Petralie sono stati gli ultimi di una serie impressionante di incendi che quest'estate hanno devastato il patrimonio boschivo delle Madonie, senza contare tutti gli altri roghi in provincia di Palermo. In molti casi ad appiccare le fiamme sono criminali scellerati da rinchiudere in galera, pensando anche ad un inasprimento delle pene, ma è evidente che in questi ultimi anni si siano accumulati anche forti ritardi in tema di prevenzione. In questa direzione a partire da settembre, come ha dichiarato il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo, il nostro gruppo all'Ars si farà promotore di un grande piano di rimboschimento in tutta la Sicilia".

A dichiararlo è Alessandro Anello, responsabile per l'area metropolitana di Palermo della Lega Sicilia. "E' necessario aumentare e rimodulare le risorse, ad ogni livello, per prevenire le conseguenze più disastrose degli incendi, di qualsiasi natura. Bisogna operare nelle direzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei boschi, delle linee tagliafuoco, della bonifica delle aree secche a rischio. La pandemia non può essere una scusa per farsi trovare impreparati. La politica deve fare una seria autocritica e dimostrare che può fare di più per proteggere il patrimonio naturale della provincia di Palermo, come di tutta la Sicilia, oltre ovviamente alle vite delle persone, agli insediamenti rurali, agli animali che incolpevoli muoiono tra le fiamme".