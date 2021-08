Emergenza incendi, le opposizioni a Miccichè: "La situazione è tragica, convochi l'Ars"

Mentre l'emergenza incendi in Sicilia perdura, continuando a distruggere vaste aree boschive e mettendo in ginocchio gli imprenditori del settore agricolo e zootecnico, le forze politiche di opposizione di palazzo dei Normanni M5S, Pd, Cento Passi e Italia Viva chiedono al presidente dell'Ars Gianfranco Micciché di interrompere il periodo di chiusura del parlamento regionale per convocare una seduta d'aula straordinaria entro il 20 agosto.

"Dobbiamo capire - scrivono in una nota - cosa ha intenzione di fare l'esecutivo Musumeci, oltre a dichiarare lo stato di crisi e d'emergenza e a mettere qualche piccola toppa a devastazione ampiamente compiuta. Occorre individuare di chi sono le responsabilità e quali misure di prevenzione dei roghi sono state ignorate".

"Confidiamo - dicono i quattro partiti - che la richiesta venga accolta. La situazione è tragica, checché ne dicano alcuni esponenti dei gruppi di maggioranza che provano a buttarla in caciara, addossando le colpe al governo nazionale. Non capiamo, e dobbiamo capirlo, come sia stata possibile questa progressione degli eventi e come il governo si sia fatto sorprendere da uno degli avvenimenti estivi più puntuali della Sicilia: gli incendi".