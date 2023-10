Incendi, Lionti (Uil): "Servono prevenzione e controlli, non si può andare avanti con interventi di emergenza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E’ vero che, come sostiene lo stesso presidente Renato Schifani, il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti così come l’alto numero di incendi che anche quest’estate ha provocato ingenti danni in Sicilia. E’ altrettanto vero, però, che il tema della prevenzione ma anche del controllo del territorio, è da sempre carente. Questo sindacato lo denuncia da troppo tempo. La politica tutta deve impegnarsi, adesso, a mettere a punto strategie con una vera e propria programmazione che preveda soprattutto bonifiche e manutenzione preventiva. Non possiamo andare avanti solo con interventi in emergenza".

Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, rivolgendosi al presidente Schifani che ieri ha proposto la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza determinata dal grave rischio di incendi. "La mancanza di programmazione e una riforma del settore - continua la Lionti - rendono difficile proteggere la nostra isola dal fuoco. La situazione è aggravata, inoltre, dalla mancata stabilizzazione dei forestali, oggi sotto organico, e dalla carenza di mezzi. La prevenzione, la cura dei boschi sono un fattore essenziale per mitigare il cambiamento climatico ormai in atto".