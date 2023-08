Incendi e diossina a Palermo, D'orso (M5S): "Il Governo intervenga a tutela della salute dei cittadini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I deputati siciliani del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, prima firmataria la palermitana Valentina D'Orso, hanno presentato un'interpellanza al ministro della Salute, al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e al ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali per ottenere risposte immediate ed efficaci sui gravi eventi avvenuti a Palermo e nella provincia negli ultimi giorni. In particolare l'interpellanza si focalizza sulle devastanti conseguenze degli incendi, che hanno colpito anche altre zone della Sicilia, richiedendo un'azione tempestiva e coordinata per affrontare la crisi.

La settimana scorsa i cittadini di Palermo hanno subito i danni causati da violenti incendi, che hanno richiesto la mobilitazione di numerose squadre di soccorso, tra cui quelle di vigili del fuoco, protezione civile, Corpo forestale, carabinieri, polizia, vigili urbani e volontari. Questi incendi hanno purtroppo causato la perdita di tre vite umane, numerosi feriti e migliaia di sfollati, oltre a stime di danni materiali che ammontano a circa 260 milioni. Inoltre l'incendio che ha colpito la chiesa del convento di Santa Maria di Gesù ha causato un danno inestimabile al patrimonio artistico e storico della città, oltre al danneggiamento delle spoglie di San Benedetto il Moro, compatrono di Palermo.

In aggiunta a questi tragici eventi, è emerso che l'incendio nella discarica di Bellolampo ha causato la diffusione di diossina nell'aria circostante. Le autorità locali, in particolare l'Arpa, hanno rilevato tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, livelli di diossina di 9 volte superiori ai limiti consentiti nell'aria campionata in località Inserra. Questo è un dato allarmante, poiché l'inquinamento atmosferico rappresenta una minaccia potenziale per la salute dei cittadini e può avere effetti a lungo termine sui terreni agricoli e sull'intero ecosistema.

La deputata D'Orso, nella sua interpellanza, ha chiesto se siano a conoscenza di tali fatti e se intendano intervenire con urgenza per garantire che i controlli e le azioni intraprese a livello locale siano idonei ed efficaci nel proteggere il diritto fondamentale alla salute dei cittadini. “L'incendio della discarica di Bellolampo, data la sua estensione e posizione rispetto alla città, potrebbe avere conseguenze devastanti per anni. Continuano ad arrivare, inoltre, segnalazioni da parte di cittadini, documentate da video e fotografie, di colonne di fumo provenienti dalla discarica che fanno pensare alla presenza di focolai ancora attivi. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza agire con determinazione e prontezza per verificare questo stato di cose e mitigare gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica. È infine doveroso che i ministeri competenti vigilino affinché Regione, Città Metropolitana e Comune di Palermo predispongano tutte le misure necessarie perché la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile", afferma D'Orso.

La deputata del M5S sottolinea l'importanza della trasparenza e della cooperazione tra le autorità locali e i ministeri coinvolti per affrontare questa emergenza con determinazione e risolutezza. La sua interpellanza si propone di garantire che tutte le azioni necessarie vengano intraprese per tutelare la salute dei cittadini e preservare l'ambiente per le generazioni future.