Rifondazione comunista all'attacco: "Schifani e Musumeci responsabili del disastro, si dimettano"

"Basta con la cattiva gestione del territorio siciliano, Schifani si dimetta", queste le parole di Rifondazione Comunista in seguito alle emergenze che stanno coinvolgendo non solo Palermo, ma anche il resto della Sicilia.

"L'aeroporto Falcone Borsellino chiuso, linea ferrata in tilt sulla tratta tirrenica, a fuoco una delle vasche della discarica di Bellolampo, 120 le famiglie evacuate, 1500 le persone sfollate e 20 le abitazioni danneggiate nonostante l'intervento incessante dei vigili del fuoco. Questa vicenda - affermano dal partito - è la plastica dimostrazione della totale incapacità della Regione Siciliana di governare il territorio, oggi più che mai abbandonato a se stesso e facile preda di piromani, che asserviti o meno a interessi torbidi, lanciano i loro segnali o spostano le attenzioni verso i propri interessi".

"La mala pianta che tiene sotto scacco la Sicilia è sempreverde mentre l'ambiente si deteriora sempre più con ripercussioni negative sulla produzione agricola, sul turismo, sul benessere dei cittadini residenti. Un lento processo di desertificazione della Sicilia favorito dalle pratiche parassitarie dei governi regionali. Questi disastri - dice Rifondazione - hanno dei precisi responsabili politici. Se Schifani non sa o non vuole mettere in atto tutte le iniziative necessarie, vada a casa assieme a tutta la sua ciurma di inetti in modo da andare così verso una nuova stagione e una radicale inversione di rotta nelle politiche ambientali e per la messa in sicurezza del territorio e in difesa della produzione agricola, dei nostri paesaggi e della nostra storia. Chiediamo con forza anche le dimissioni del ministro alla protezione civile Nello Musumeci".

Per questo "come Rifondazione comunista vogliamo lanciare un appello alla mobilitazione a tutte le forze politiche, sociali, sindacali, ambientaliste e a tutta la società civile per chiedere giustizia e portare avanti tutte le lotte e le iniziative necessarie per salvare questa nostra terra. Tutto il sistema della protezione civile va riorganizzato e vanno immediatamente stabilizzati i lavoratori forestali per costruire un corpo regionale per la tutela del territorio e le operazioni antincendio, efficace ed efficiente".