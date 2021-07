Incendi, Antudo Palermo contro Musumeci: "La protezione dei boschi non porta voti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Con la stagione estiva torna puntuale il problema incendi. In Sicilia ingenti ettari di territorio sono andati perduti a causa delle fiamme che negli ultimi giorni hanno raggiunto boschi e sterpaglie. Le province più colpite sono Catania e Palermo. Nel capoluogo gli abitanti e i turisti hanno dovuto fare i conti con una grossa pioggia di cenere perché intorno quasi tutte le montagne bruciano. E se Musumeci è subito partito alla carica contro i piromani, per i quali invoca il carcere a vita, c’è chi punta il dito contro la sua giunta".

Per gli indipendentisti di Antudo, infatti, la cura del territorio e la gestione degli incendi dovrebbe passare innanzitutto dalla prevenzione. “La Regione però - si legge in una nota firmata da Giovanni Siragusa - continua a farsi trovare impreparata di fronte all’emergenza incendi. Bruciano intere montagne, boschi, riserve naturali; le fiamme spesso raggiungono i centri abitati costringendo la popolazione ad abbandonare le case; i danni ecologici, alla flora e alla fauna sono inestimabili. Succede ogni anno; eppure, la giunta Musumeci non è ancora stata in grado di presentare una programmazione che agisca sulla prevenzione”.

“Prevenire si può”. E' questo l’appello rivolto alle istituzioni ormai da anni. Come? “Bisognerebbe innanzitutto intervenire sul comparto forestali con una riforma che faccia passare i lavoratori a tempo indeterminato per garantire una copertura del servizio di cura del territorio e prevenzione degli incendi tutto l’anno e non solo in alcuni mesi. Serve un adeguato controllo del territorio e il presidio attivo delle aree sensibili. Il vero problema è che continua a non esserci una politica pianificata. Probabilmente perché la protezione dei nostri boschi non porta voti", conclude Siragusa.