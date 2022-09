Giorgio Mulè (Forza Italia): "In Sicilia bisogna fare, garantiremo a contribuenti ciò che si aspettano"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In Sicilia bisogna fare. Forza Italia garantirà a contribuenti ciò che si aspettano. Palermo, 15 settembre. “In Sicilia bisogna fare. Ci sono progetti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza che riguardano le infrastrutture per la mobilità su rotaie e su strada. Dobbiamo costituire finalmente se non l’alta velocità almeno un’alta capacità che consenta di ridurre i tempi di percorrenza. Ovviamente questo non basta. C’è il ponte sullo Stretto che non è una chimera. Se avessimo dato seguito al progetto approvato durante il governo Berlusconi che, attualizzato, prevede oggi 118 mila posti di lavoro e produce un volano di 7 miliardi di euro, la Sicilia e quindi l’Italia sarebbe il porto di ingresso di tutte quelle merci che invece, purtroppo, seguono rotte diverse verso altre nazioni. La Regione Siciliana guidata da Renato Schifani e il nuovo governo nazionale di centrodestra, lavorando a stretto contatto, consentiranno la realizzazione di questa importante opera”, lo ha detto Giorgio Mulè, candidato di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Palermo. “Nel frattempo bisogna dotare l’Isola di strade e autostrade. In Sicilia molte autostrade si percorrono gratuitamente - evidenzia Mulè - perché l’Anas che le ha costruite non fa pagare il pedaggio. Dopo la soppressione delle Province nessuno si è più occupato della loro manutenzione che invece è necessaria e doverosa per la sicurezza dei viaggiatori. Per questo dobbiamo reintrodurre le Province e affidare il mandato di manutenzione delle autostrade. Stiamo parlando di normalità, una normalità che assicuri ai cittadini che pagano le tasse quello che si aspettano”.