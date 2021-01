Zona San Lorenzo, l'impianto sportivo di via Cavalieri di Vittorio Veneto da 3 anni è abbandonato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Lo scorso 13 gennaio, a nome del Movimento 5 Stelle Palermo, ho provveduto a inviare una formale diffida affinché l'amministrazione provveda, entro 30 giorni da quella data, ad avviare l’iter amministrativo necessario per giungere al pieno utilizzo dell'impianto sportivo di via Cavalieri di Vittorio Veneto, sito alle spalle dell'istituto Meli. Da tre anni, infatti, quest'area risulta abbandonata e, nonostante le nostre numerose richieste di intervento e i sopralluoghi effettuati, l'amministrazione è inadempiente su parecchi fronti". .

Lo denuncia Rosalia Viviana Lo Monaco, consigliera comunale del M5S e componente della commissione Sport, che aggiunge: "Esiste un vuoto politico e amministrativo rispetto alla volontà e alle azioni concrete da porre in essere per valorizzare e garantire la piena fruizione di questo e di altri impianti sportivi di proprietà comunale, che, come tali, costituiscono beni del patrimonio indisponibile delle amministrazioni locali e, pertanto, sono destinati a soddisfare le esigenze e bisogni dei cittadini".

Nello stesso atto, conclude Lo Monaco, "abbiamo altresì menzionato la possibilità di richiedere alle autorità competenti l’accertamento di eventuali profili di responsabilità rispetto a un presumibile mancato introito per le casse comunali, derivante da una prolungata inerzia che ha caratterizzato il periodo in esame".