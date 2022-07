Il dipartimento regionale "autonomie locali" si struttura e organizza con le prime nomine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Dipartimento regionale alle ‘Autonomie locali’ di Forza Italia si organizza e sotto la guida del neo responsabile Gaetano Scancarello è già al lavoro per perfezionare la struttura organizzativa del Dipartimento. E’ stato nominato quale componente Mario Fricano, giovane laureando in Giurisprudenza, attualmente impiegato nella Grande Distribuzione, ha una sua particolare ostinazione verso la legalità e la giustizia attraverso norme chiare e definite. Ha una ottima conoscenza del mondo dell’informatica che metterà a disposizione del Dipartimento.

“Sono lieto – dice Fricano – di poter far parte di questo Dipartimento e della squadra regionale azzurra potendomi occupare di un settore molto importante assieme agli altri componenti e al responsabile, per formare i giovani che si affacciano nel mondo della politica e poterli istruire, così come evidenziato da Scancarello, su norme e regolamenti che potranno avere refluenze sulla vita democratica della nostra regione e del Paese”. Il plauso e gli auguri di buon lavoro giungono dal coordinatore regionale Gianfranco Miccichè.