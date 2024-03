L'avvocato Guido Galipò nominato responsabile del dipartimento giustizia della Dc per la città di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'avvocato Guido Galipò è stato nominato responsabile del dipartimento Giustizia della Democrazia Cristiana per la città di Palermo. A conferirgli la nomina è stato il segretario cittadino del partito, Giorgio Cipolla. “Inizia, dopo la mia elezione a segretario Cittadino, la nuova strutturazione del nostro partito in città e abbiamo deciso di iniziare con il Dipartimento Giustizia, fulcro del nostro operato e del nostro programma politico - dichiara Giorgio Cipolla -. Sono certo che l’avvocato Galipò, vista la sua straordinaria esperienza giuridica, dirigerà con responsabilità e perizia questo dipartimento”.

"Ringrazio l'amico Giorgio e il presidente Cuffaro per la fiducia che mostrano nell'affidarmi la responsabilità delle iniziative politiche in un settore, quello della Giustizia, nevralgico e cruciale per la realtà palermitana - dichiara Guido Galipò -. L'impegno della DC per la legalità, i diritti della persona e la battaglia per una giustizia giusta sarà continuo, fervido ed instancabile".