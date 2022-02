Così il governatore sulla situazione nell'Est Europa. "Noi siamo legati al Patto Atlantico. Auguriamoci che prevalga il buonsenso e che questa ignobile aggressione compiuta da Putin nei confronti di un paese amico dell'Occidente possa rientrare". Orlando: "Pensiamo a corridoi umanitari per salvare vite"

VIDEO | Guerra in Ucraina, Musumeci: "La Sicilia per posizione strategica deve stare in allerta"