Godrano, la Democrazia cristiana entra in Consiglio comunale

La Democrazia cristiana entra in Consiglio comunale a Godrano.

I consiglieri Daniela Bellino (assessore alle Attività produttive), Antonio Caldarella e Rachela Bellino hanno comunicato, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, di aver costituito il gruppo Dc. Inoltre, è stato resa nota la designazione di Antonio Caldarella come capogruppo.

"Certi di rinnovare la fiducia a questa compagine amministrativa, rinnoviamo la nostra disponibilità politico-amministrativa in seno al Consiglio comunale nel continuare a sostenere l'amministrazione in tutte le attività programmatorie future", dicono i tre consiglieri. "Abbiamo deciso di aderire alla Dc - continuano - perché si tratta di un partito che, dimostrando di essere forza aggregante, ha come obiettivo la rinascita dei territori, basandosi sui valori più importanti, e punta su una nuova classe dirigente fatta di giovani e donne".