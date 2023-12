San Mauro Castelverde, nasce il nuovo gruppo consiliare "Liberi insieme"

Consiglio comunale in seduta ordinaria a San Mauro Castelverde. Dopo la trattazione dei punti all’ordine del giorno, 7 dei 10 consiglieri dell’unico gruppo consiliare di maggioranza "SiAmo San Mauro" si sono ufficialmente costituiti come gruppo consiliare autonomo denominato “Liberi insieme”.

Con un comunicato ufficiale, letto pubblicamente nella stessa seduta, hanno preso ufficialmente le distanze dall’organo esecutivo. Questo è ciò che è accaduto in seguito alle dimissioni dalla carica di assessore-vicesindaco del consigliere Occorso. Il motivo che ha spinto i 7 consiglieri a questo passo importante è il cambiamento di rotta in termini di mezzi e metodologie "legati al suo amministrare senza coinvolgere minimamente l’organo consiliare".

In una nota i consiglieri spiegano che la scelta è frutto "del movimento denigratorio da lui generato nell’opinione pubblica, dell’ormai inesistente rapporto, istituzionale e non, tra le parti. La spaccatura definitiva avviene a causa dei processi deliberativi legati all’iniziativa privata di una nota struttura che ha visto l’appoggio sconsiderato e, talvolta, discutibile del sindaco e in generale della macchina amministrativa".

Nel nuovo gruppo consiliare confluisce anche il presidente del Consiglio Giuseppe Maccataio, il quale si dichiara "rammaricato per l’intera vicenda, dopo più di otto anni di amministrazione. La scelta di costituire questo gruppo - aggiunge il presidente - è solo ufficializzare il rapporto, orma logoro, tra consiglio e giunta, negli ultimi 10 mesi. Precisa, inoltre, che la costituzione di questo nuovo gruppo non inficia il proseguimento dell’attività amministrativa". A sottoscrivere il nuovo gruppo sono stati Mauro Cassata Mauro, Graziella Cipriano, Mariano Dino, Giuseppe Maccataio, Mauro Rosario Occorso, Rosa Pepe e Adriana Scialabba in qualità di consiglieri del Comune di San Mauro Castelverde.