Ars, il gruppo di Miccichè mantiene la denominazione Forza Italia: Schifani perde la "guerra" sul nome

Forza Italia rimane spaccata in due gruppi all'Assemblea regionale siciliana. Nella "guerra" sul nome però la spunta Gianfranco Miccichè. Sarà il suo gruppo, guidato da Michele Mancuso, a mantenere la denominazione del partito fondato da Silvio Berlusconi.

Il gruppo Fi1, come era stato denominato dopo la seduta d'insediamento e che fa riferimento al governatore Renato Schifani con capogruppo Stefano Pellegrino, ha scelto di chiamarsi "Fi all'Ars". A comunicarlo in Aula è stato il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, nella seduta odierna in cui sono stagti eletti anche i presidenti delle sette commissioni parlamentari.

Ignazio Abbate della Dc ottiene la presidenza della commissione Affari istituzionali; a Dario Daidone di Fratelli d'Italia va la commissione Bilancio; Giuseppe Carta viene eletto presidente della commissione Territorio e Ambiente; Gaspare Vitrano della commissione Attività Produttive. Il deputato palermitano di Fratelli d’Italia Fabrizio Ferrara (che ricopre anche la carica di consigliere comunale) la spunta alla presidenza della commissione Cultura, Formazione e Lavoro. A Pippo Laccoto va la commissione Sanità, infine il pentastellato Luigi Sunseri presiederà la commissione Ue.

Gli uomini di Cateno De Luca hanno disertato le operazioni di voto. Identica decisione è stata presa per l'elezione dei deputati-segretari che completano l'ufficio di presidenza.