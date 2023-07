I graffiti dello Steri minacciati da umidità e luci inappropriate: "Rischiano di sparire, la Regione intervenga"

I graffiti dello Steri rischiano di sparire. E' la denuncia al centro di un'interrogazione parlamentare presentata dai deputati all'Ars del Pd Valentina Chinnici e Fabio Venezia. "Quali azioni concrete - dicono i parlamentari - ha già intrapreso o intende intraprendere l’assessorato ai Beni culturali della Regione per preservare i graffiti e le scritte lasciate dai prigionieri del santo uffizio sulle mura delle carceri?".

"L’attività di fruizione degli ultimi anni - si legge nell'atto parlamentare - ha messo in secondo piano la necessità di conservazione e tutela di questi preziosi manufatti e la mancata adozione di efficaci sistemi di protezione (umidità del sito, affluenza di visitatori, luci inappropriate) ha prodotto un inarrestabile degrado che progressivamente sta portando alla sparizione dei graffiti, dei disegni e delle scritte (già il 13% del totale risulta illeggibile e in pessime condizioni di conservazione, mentre quello che resta sbiadisce ogni giorno, poiché l’umidità spinge l’intonaco a staccarsi e con i granelli di intonaco cadono anche le parti disegnate o scritte)".

Un'azione che sarebbe in linea con quanto messo già in atto dalla professoressa Giovanna Fiume, già docente di Storia moderna dell'Ateneo. “In data 9 giugno 2023 – continua l’interrogazione – la professoressa - nel 2022 nominata dal rettore Massimo Midiri consulente per la conservazione dei summenzionati graffiti - ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo azioni risolutive per porre fine allo stato di degrado testé evidenziato e di prendere il sito sotto l’alta protezione della presidenza della Repubblica al fine garantire la sua conservazione e di consentirne il lascito ereditario alle future generazioni”.