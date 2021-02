Governo, con Draghi più chance per le donne: ma Giulia Bongiorno si chiama fuori

Un cambio di passo anche sul fronte delle donne. Con un governo che, finalmente, si tinga spontaneamente di rosa, senza quote o forzature legate al mero calcolo di opportunità. Per ora è più un auspicio che altro, ma la speranza è che l'esecutivo Draghi segni una svolta. "Anche perché - si ammette nei Palazzi - quando la politica fa un passo indietro le donne ne fanno due avanti". Nella compagine governativa, sarà un caso, ma i nomi delle donne attribuiti ai partiti sono solo tre: quelli di Teresa Bellanova, Emma Bonino e la palermitana Giulia Bongiorno.

Per la Lega in cima alla lista resterebbero Giancarlo Giorgetti, Giulia Bongiorno, Riccardo Molinari e Massimo Garavaglia. Ma l'ex sottosegretario alla presidenza del Conte I non dovrebbe avere rivali nella corsa al governo Draghi. La senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, però, chiamata in causa in alcuni retroscena, parlando a Tagadà si chiama fuori dal totoministri: "I nomi dei ministri? Saranno quelli indicati da Draghi. Non stiamo andando dal premier incaricato per giudicare le sue scelte, andranno bene le personalità che sceglierà".