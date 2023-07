Estate nera per il turismo siciliano, dal governo in arrivo 10 milioni: "L'emergenza è superata, venite sull'Isola"

Il ministero del Turismo è intervenuto oggi proponendo in Consiglio dei ministri uno stanziamento da 10 milioni per risarcire i turisti in Sicilia a partire dal giorno del blocco dell'aeroporto Catania. Lo ha annunciato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "La Sicilia - ha detto - è una delle regioni che sta subendo grandi e gravi danni per gli incendi e il blocco degli aeroporti rischia di mettere in ginocchio uno degli asset più importanti per la Regione quale è il turismo, dovevamo intervenire subito e in maniera risolutiva per questo siamo intervenuti per il rimborso dei biglietti aerei e delle prenotazioni per quelli che sono rimasti privi di copertura. Il comparto del turismo potrà sempre fare affidamento su questo ministero che fa la sua parte a sostegno dei cittadini e dei territori".

E il presidente della Regione Renato Schifani ringrazia il ministro e il governo "per la sensibilità dimostrata nei confronti della Sicilia che, in questi giorni, sta vivendo un'emergenza drammatica legata all'ondata straordinaria di calore e al fenomeno degli incendi, al quale si è aggiunto il disagio a turisti e residenti per la parziale chiusura dell'aeroporto di Catania". Attraverso il confronto con le associazioni di categoria la Regione sta eseguendo una prima, parziale, quantificazione dei danni subiti dal settore turistico, che inevitabilmente sta registrando grosse perdite in termini di presenze. "Per questo - aggiunge Schifani - ho molto apprezzato la rapidità con la quale il Consiglio dei ministri ha approvato questo stanziamento economico straordinario. Il turismo in Sicilia resta uno dei settori principali della nostra economia e quindi è necessario fare tutto il possibile per sostenerlo, soprattutto in un momento così difficile.

L'assessore regionale invece lancia un appello parlando di "emergenza superata" e invita i turisti a venire in Sicilia. "L'Isola è ferita - dichiara Elvira Amata - oltre mille roghi l’hanno devastata in lungo e in largo, ma adesso l’emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza. Anche l’aeroporto di Catania si avvia a tornare alla piena operatività, consentendo agli altri scali dell’Isola di riprendere le normali attività in sicurezza e senza stress e disservizi. Il vero volto della nostra terra è quello delle spiagge bianche e delle acque cristalline, dei borghi montani che conservano le nostre tradizioni più genuine, ma anche dei monumentali e unici gioielli millenari della cultura, oltre all’eccellente enogastronomia. Turisti vi aspettiamo in Sicilia - conclude - siete i benvenuti".

Intanto gli imprenditori del settore protestano. "Estate rovente per il turismo siciliano. Aeroporti in fiamme, voli cancellati, asfalti sdruciti delle autostrade. I disastri delle infrastrutture e i trasporti da basso medioevo. Gli operatori turistici - si legge in un post su Instagram di Mamamia Sicily e Sicily Island - sono lasciati soli mentre i politici non riescono a risolvere la situazione. Siamo imprenditori del turismo e della Sicilia e crediamo che da questa situazione derivi un enorme danno per il turismo e il tessuto economico siciliano. Le coste più belle al mondo, le montagne, i tesori architettonici da soli non bastano. Se per raggiungere la bellezza si devono percorrere autostrade divenute strade di campagna - conclude il post che ha avuto oltre 70 mila like - attraversare mari di sporcizia o navigare senza sicurezza. C'è una responsabilità alla quale la politica non può più sottrarsi.

Non distruggete tutto. Pensate alla vostra terra!".