Regione, Palazzotto (Leu): "Fallimento del centrodestra, ora tocca a forze progressiste"

"Dopo lo scandalo sui dati Covid e le parole di Micciché oggi su La Sicilia, in cui parla di 'totale mancanza di etica' da parte del governo, è evidente che l’esperienza del centrodestra alla guida della Sicilia è conclusa a prescindere delle auspicabili dimissioni di Musumeci".

Lo scrive in una nota il deputato siciliano dI Leu, Erasmo Palazzotto, che prosegue: "Il problema è che non vedo ancora una proposta alternativa per offrire un Governo degno di questo nome ai Siciliani. Credo sia arrivato il momento che le forze progressiste dell’isola smettano di giocare al gatto col topo e promuovano una discussione pubblica sul futuro della Sicilia per costruire questa proposta".