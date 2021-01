Governo Conte, Terrana (Udc): "Al Senato dimostrata la nostra coerenza, guardiamo al futuro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Responsabile Nazionale agli Enti Locali e Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, commenta il risultato al Senato del Governo Conte ed il voto contrario dei Senatori dell’Udc Italia che rispecchia la coerenza e la bontà del progetto Politico che l’Udc sta portando avanti. Il Governo Conte non è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta ma, pare, voglia continuare a Governare nonostante la grave precarietà politica dell’attuale maggioranza.

“Negli ultimi giorni lo abbiamo ripetuto più volte – trasmette l’On. Terrana – I Nostri Valori non sono in Vendita. Lo hanno ribadito anche i nostri Senatori, sia nelle dichiarazioni che nel voto espresso contro la questione di fiducia posta da questo Governo. Troppe voci son rimbalzate negli ultimi giorni, con diverse pressioni che son arrivate da alcune componenti della maggioranza. Ma la posizione coerente e determinata presa dal nostro Segretario Nazionale Lorenzo Cesa ha prevalso. E’ stato più volte detto che non ci saremmo prestati a giochi di Palazzo e scambi di Poltrone, e lo abbiamo dimostrato. La Politica è ancora del tutto estranea a questo Governo, spesso improvvisato e incoerente nei contenuti. Non si Governa con Senatori raccolti all’ultimo secondo, anzi direi anche oltre visto che in Senato si è pure “ricorsi al Var” per aggiungere altri due voti di fiducia. Si Governa con Progettualità e con Visione di Futuro, tutti concetti che negli ultimi mesi questo Governo non ha dimostrato di possedere. Ormai è tardi per un solo “cambio di passo”, serve un nuovo esecutivo che dia sicurezza e compattezza al Paese, perché in gioco c’è il futuro delle prossime generazioni. Quelle generazioni a cui guardiamo già da tempo con grande preoccupazione, e sulle quali stiamo investendo tutti i nostri sforzi, a partire dalla Scuola di Formazione Politica Online dell’Udc Italia che Sabato 23 Gennaio vedrà 300 giovani confrontarsi con l’ex Ministro Rocco Buttiglione e con tanti amministratori locali per trattare temi politici e di amministrazione delle Istituzioni. Noi guardiamo al Futuro; questo presente, e questo Governo, sono già il Passato”. E' possibile anche visionare il video pubblicato dall'On. Terrana al link: https://fb.watch/37XVer4X1D/

