Godrano, Insieme per il futuro trionfa alle amministrative

Alla fine della gara, c’è sempre un primo posto sul podio e questo se lo è aggiudicato Daniele Bellini. "Una vittoria conquistata con lacrime e sudore- dichiara Bellini- la mia squadra ha lavorato senza sosta ed alla fine siamo riusciti a vincere. Salta subito all’occhio il risultato elettorale del Candidato Matteo Cannella che porta a casa ben 232 preferenze. Saremo a disposizione dei cittadini- dichiara Cannella- siamo la squadra del fare. Incalza Daniele Bellini, dichiarando “ Sarò il Sindaco di tutti”. Abbiamo dimostrato ancora una volta- dichiara Antonino Franco, responsabile della comunicazione del Sindaco Bellini, che la coerenza paga sempre, i cittadini hanno espresso la loro voglia di far ripartire un paese che si è inceppato nel corso degli anni. In mattinata arriva anche la replica del Vice sindaco Sebastiano Perrone, che si è visto attaccare via social a seggi chiusi, rispondendo all’attacco subìto in modo educato e confermando così la saggezza politica che lo distingue. Non resta che augurare Buon lavoro a tutti gli eletti ed al Neo Sindaco Daniele Bellini".

Di seguito il nome dei Candidati eletti ( con relative preferenze ): Matteo Cannella 232 voti Daniela Bellino 118 voti Irene Sunzeri 82 voti Giulia Barone 42 voti Epifanio Barbaccia 33 voti Paolo Caldarella 33 voti Giuseppe Calì 27 voti Marianna Daidone 26 voti Giuseppa Pomara 22 voti Gaetana Barone 21 voti Assessori nominati: Mario Cannucio, Lia Pomara, Sebastiano Perrone