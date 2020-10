Godrano, il sindaco Daniele Bellini ottiene approvvigionamento idrico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Primo colpo messo a segno dal neo Sindaco Daniele Bellini che è riuscito ad ottenere l’approvvigionamento idrico per garantire l’acqua corrente a tutti i cittadini. "Lavoriamo senza sosta per il corretto funzionamento degli impianti - dichiara Bellini - purtroppo abbiamo ereditato degli impianti usurati e che necessitano di costante manutenzione. Recentemente abbiamo riscontrato problemi con la pompa di sollevamento che ci ha costretto ad interrompere il servizio - continua Bellini - ma ci siamo già attivati per risolvere il problema".

"Un obiettivo messo a segno in soli sei giorni - aggiunge Matteo Cannella, il consigliere comunale più votato - e adesso lavoriamo senza sosta per il trasferimento della rete idrica alla società competente, per noi ciò che conta è il benessere di Godrano e lavoriamo senza sosta per garantirlo".

"Continuiamo a procedere rispettando il nostro programma elettorale - conclude il sindaco Bellini - la nostra squadra è unita ed avanziamo compatti Insieme per il futuro della nostra Godrano".