Strade dissestate e pericolose, Glorioso (Fdi): "Necessario che il Comune intervenga"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Un piano di manutenzione straordinaria degli assi viari maggiormente trafficati per porre rimedio al dissesto di numerose strade". Lo sollecita all'Amministrazione comunale Nicola Glorioso, consigliere di Fratelli d'Italia all'ottava circoscrizione. "Sono frequenti - continua - le segnalazioni da parte dei residenti di problemi di asfalto deteriorato, in progressivo sgretolamento e con pericolose buche, tutti problemi accentuati dalle piogge invernali e dall’incuria dell’amministrazione comunale che ci ha preceduto. E' prioritario - conclude - garantire l’incolumità di pedoni, automobilisti, ciclisti e di chiunque si trovi lungo le nostre strade. Per questo lancio un appello ai cittadini affinchè siano segnalate le strade dissestate. Insieme agli uffici competenti predisporremo un elenco di priorità su cui intervenire tempestivamente".