Giustizia, Figuccia: "Sicilia sarà protagonista della campagna referendaria"

"Sosterremo con determinazione la campagna referendaria per la riforma sulla Giustizia lanciata dal nostro leader nazionale". Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all'Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo.

"Da oltre trent'anni - aggiunge Figuccia - si attende una riforma organica su tanti temi che nel tempo sono divenuti dei tabù politici: dalla separazione delle carriere, alla responsabilità civile dei magistrati, dall'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale alla riforma del Csm, dalla prescrizione all'abolizione della legge Severino. Tutto in totale discontinuità con la linea dell'ex ministro grillino Bonafede. Sono battaglie di civiltà che condividiamo con i Radicali e con chiunque non ne farà una questione ideologica. Il superamento dell'attuale sistema giudiziario, rappresenta una priorità non più rinviabile alla luce del fatto che tanti, troppi nodi sono venuti al pettine a scapito degli italiani. La Sicilia farà la sua parte dimostrando grande partecipazione all'iniziativa avviata da Matteo Salvini".