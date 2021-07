Giustizia, a Belmonte gazebo della Lega per i referendum

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Belmonte Mezzagno grande partecipazione di cittadini per sottoscrivere i referendum sulla giustizia al gazebo della Lega allestito mercoledì 21 luglio in piazza Garibaldi. "In tanti stanno aderendo ad una campagna referendaria - dice Rita Pizzo, commissario cittadino del partito nel paese in provincia di Palermo - che ha l'obiettivo di riformare la giustizia italiana nella direzione della certezza della pena, della fine delle spartizioni politiche nei tribunali e della responsabilità dei giudici che, se sbagliano, devono pagare come tutti i lavoratori".

Sono 1.600 i gazebo allestiti in tutte le piazze d'Italia, oltre che nei municipi, dove potere firmare per i sei quesiti sull’elezione del Csm, sulla responsabilità diretta dei magistrati, sull’equa valutazione dei magistrati, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sui limiti agli abusi della custodia cautelare e sull’abolizione della legge Severino.

Per firmare bisogna avere con sé un documento di riconoscimento con foto: la carta di identità, la patente o il passaporto. "Al terzo weekend di gazebo su scala nazionale abbiamo già raggiunto quota 300 mila firme - dice Alessandro Anello, responsabile della Lega per l'area metropolitana di Palermo - con la Sicilia che sta facendo benissimo la sua parte. Continuando di questo passo si potrebbe arrivare a quota 500 mila già ad agosto. A Palermo, in particolare, i gazebo saranno allestiti per tutta l'estate il sabato pomeriggio in varie zone che comunicheremo di volta in volta. E' importante chiarire che non si tratta di un referendum con una volontà punitiva nei confronti dei magistrati - conclude Anello - ma per affermare un sacrosanto principio di responsabilità su chi svolge funzioni di così grande impatto sulla vita dei cittadini che deve essere chiamato a rispondere delle proprie decisioni in caso di accertato errore".