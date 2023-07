Giusi Provino coordinatrice provinciale dell'ufficio storico del dipartimento maxi emergenze della Dc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il consigliere comunale di Bagheria della Dc, Giusi Provino, è stata nominata coordinatrice dell'Ufficio storico del dipartimento Maxi Emergenze per la provincia di Palermo della Democrazia Cristiana. "Anche in provincia di Palermo l'attività dell’Ufficio storico sarà inizialmente focalizzata su due grandi aree tematiche, così come nel resto delle altre province siciliane - dichiara Giusi Provino -. Particolare attenzione verrà data alla creazione di un diario cronologico dell’evoluzione della condizione della donna nella Regione Siciliana. Nel corso del XX secolo, le donne hanno guadagnato sempre più diritti e opportunità, contribuendo a un cambiamento sociale ed economico; tanto è stato fatto, ma siamo consapevoli che gli obiettivi da raggiungere sono ancora numerosi. Ecco perchè la Dc ritiene fondamentale, per le nuove generazioni, ricostruire un percorso sulla condizione delle donne che, nel corso del tempo, ha subito significative trasformazioni".