Pollina, il presidente del Consiglio comunale Sarrica e i consiglieri Musotto e Solaro passano a Forza Italia

Il presidente del Consiglio comunale di Pollina Giuseppe Sarrica e i consiglieri Giulio Musotto e Maria Solaro aderiscono ufficialmente a Forza Italia. Alla presenza dell'on.Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, si è così registrata tale adesione formale in un incontro organizzato proprio da Sarrica al Centro Sociale di Finale di Pollina, che ha visto protagonisti diversi amministratori del comprensorio delle Madonie e non solo.

"Insieme ai consiglieri Musotto e Solaro abbiamo fatto una scelta netta e chiara aderendo a Forza Italia - afferma Sarrica già sindaco del comune madonita per un decennio (2000-2010) nonché vicepresidente del Parco delle Madonie nello stesso periodo -. Ma soprattutto abbiamo sposato il progetto politico di Edy Tamajo, presente senza sosta con fatti e concretezza più che mai nel nostro territorio. Un fuoriclasse della politica. Nei prossimi giorni ci saranno altre adesioni al partito di amministratori di altri comuni delle Madonie e non solo presenti al dibattito".

“Benvenuto a Pino Sarrica, Giulio Musotto e Maria Solaro. La loro storia politica è in linea con i nostri valori e con il partito di Forza Italia. Quell’area moderata del Paese con determinati valori; sempre a contatto con la gente e il territorio. Sono convinto che a Pollina e in tutto il circondario, attraverso il nostro lavoro per il bene comune faremo grandi cose”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo a seguito dell’incontro a Pollina alla presenza di tanti amministratori dei comuni limitrofi.