Milazzo dice addio a Forza Italia: "Inizia un nuovo percorso"

L'annuncio su Facebook dell'eurodeputato: "La mia esperienza è definitivamente chiusa, rispetto chi deciderà di non seguirmi”. Nell'ultimo periodo aveva manifestato un certo dissenso verso Gianfranco Miccichè. Futuro in Fratelli d'Italia?

L'addio era nell'aria, ora viene ufficializzato con un post su Facebook: l’eurodeputato Giuseppe Milazzo lascia Forza Italia. "La mia esperienza in Forza Italia è definitivamente chiusa. Inizia un nuovo percorso, rispetto chi deciderà di non seguirmi”, scrive.

Dunque in poche righe il congedo dagli azzurri e l'annuncio dell’inizio di una nuova avventura politica. Dove? Beh, nei mesi scorsi Milazzo aveva aveva manifestato un certo dissenso nei confronti della gestione targata Gianfranco Miccichè e pare che la decisione di non appoggiare la mozione di sfiducia al sindaco Leoluca Orlando sia stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Voci di corridoio parlano di un imminente ingresso in Fratelli d'Italia.

Nei giorni scorsi era stata Marianna Caronia ad abbandonare Forza Italia, in aperto dissenso con il capogruppo al Comune Tantillo e con il coordinatore regionale Miccichè: "Io ho scelto Palermo - ha spiegato - c'è invece chi fa la stampella di Orlando".