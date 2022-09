Renzi contro Conte: "E' 'u papà' del reddito a Palermo, questo è voto di scambio..."

"Ho visto le immagini di Conte a Palermo con la persona che mostrava la tessera del reddito di cittadinanza e lo chiamava 'il papà del reddito'. Ho un grande ricordo di chi il voto di scambio lo faceva con una certa signorilità. Achille Lauro aveva un'eleganza. Questo è clientelismo rivendicato e ostentato, e io la trovo una cosa sbagliata". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Napoli in conferenza stampa.

Il riferimento è alla visita di Conte al Borgo Vecchio risalente allo scorso giugno, con il video di PalermoToday che in questi giorni è stato ripostato sui social da numerosi utenti, tornando così d'attualità.

"Il reddito di cittadinanza - ha aggiunto Renzi - è nato per difendere i poveri o per creare posti di lavoro? Perché per la povertà c'era già il reddito di inclusione. Se ci sono tanti campani che vogliono votare il Movimento 5 Stelle auguri, ma stanno votando colui il quale sta bloccando gli aiuti alle famiglie e alle imprese".