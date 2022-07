Lagalla presenta la Giunta, ma è ancora rebus deleghe: "Dobbiamo evitare ingerenze"

I pezzi ci sono, ma il puzzle deve essere ancora composto. Dopo i 37 giorni trascorsi tra l'elezione del 12 giugno e l'annuncio dei nomi degli assessori, avvenuto il 19 luglio, il sindaco Roberto Lagalla presenta la Giunta, ma tiene aperto il capitolo deleghe. Le assegnazioni dovranno essere - parole del primo cittadino dette oggi a Palazzo delle Aquile - "omogenee e coerenti" perché "troppo spesso si sono determinate delle sovrapposizioni e ingerenze che non hanno consentito una coerenza nell'esercizio delle attività degli assessori". Insomma, Lagalla si prende altre 48 ore di tempo e garantisce: "Attribuirò le deleghe nel corso della prima riunione di giunta che avverrà sabato".

Le deleghe ufficializzate

Di ufficiale, al momento, c'è che Carolina Varchi, deputato nazionale ed esponente di Fdi, che ha rinunciato alla corsa a sindaco per sostenere Lagalla, ricoprirà il ruolo di vicesindaco e assumerà la delega di Bilancio, Legalità, Beni confiscati e Società partecipate. Mentre lo stesso sindaco, come ha spiegato a Sala delle Lapidi durante il giuramento degli assessori davanti al segretario generale Antonio Le Donne, si occuperà "della Programmazione strategica, del coordinamento del Piano di riequilibrio con lo Stato in stretta sinergia con la vicesindaco Carolina Varchi e con il consulente Salvatore Cincimino, docente dell’Università degli Studi di Palermo di Scienze economiche. Inoltre, terrò la delega alla Polizia municipale e alla Statistica".

Il capitolo piano di riequilibrio

Insomma, Lagalla conferma che sarà lui stesso a gestire la faccenda dei fondi che dovrebbero arrivare da Roma per evitare il default di Palazzo delle Aquile. A proposito dei rapporti col governo dopo le dimissioni del premier Mario Draghi, Lagalla a margine della presentazione degli assessori, ha detto: "E' chiaro che c'è qualche preoccupazione in più legata all'instabilità della fase politica. Sul piano di riequilibrio abbiamo raggiunto delle pre-intese ed esiste un percorso che in questa prima fase, fino alla legge finanziaria, è di verifica tecnico-amministrativa e a nostro avviso non dovrebbe subire contraccolpi. Si tratterà di dialogare con il nuovo governo, se ci sarà un nuovo governo, per consentire a Palermo una chiusura del patto Stato-Comune soddisfacente per le esigenze e i bisogni della città".

Le possibili altre deleghe

Tornando alla Giunta, per quanto riguarda le altre caselle da riempire, bisognerà, dunque, attendere ancora. Ma pare veramente complicato che a Maurizio Carta, regista dell'ultimo Festino e già assessore durante la seconda sindacatura Cammarata, possa sfuggire l'Urbanistica. Così come a Giampiero Cannella dovrebbe competere la Cultura e a Rosi Pennino le Attività sociali. Sembra abbastanza scontata anche l'assegnazione della Scuola ad Aristide Tamajo, funzionario all'Ufficio scolastico regionale, anche lui in giunta ai tempi di Diego Cammarata, prima alla Sanità e poi al Traffico. Totò Orlando, presidente del consiglio comunale uscente, è stato accostato ai Lavori pubblici e all'Edilizia privata e cimiteriale. Per Giuliano Forzinetti, consulente aziendale e in passato vicepresidente di Sicindustria giovani, si profila un ruolo alle Attività produttive.

Le deleghe incerte

Sembra esserci maggiore incertezza per gli altri componenti della Giunta. Dario Falzone potrebbe guidare Personale, Ambiente e Manutenzioni. Per Andrea Mineo, consigliere comunale uscente, si è parlato di Decentramento e Anagrafe. Sabrina Figuccia, consigliere comunale, sarebbe destinata a Sport e Turismo, mentre ad Antonella Tirrito toccherebbe l'Innovazione.

Lagalla: "Evitare ingerenze"

La "limatura", così l'ha chiamata Lagalla, è in corso perché "c’è la necessità, infatti, di rendere coerenti le deleghe assessoriali ai processi unitari di lavoro e all’articolazione degli uffici, dove in questo primo mese di lavoro ho registrato sovrapposizioni e ingerenze".