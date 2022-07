Habemus Giunta, ecco chi sono gli assessori scelti da Lagalla: Varchi vicesindaco, Forzinetti la novità

E' giunta l'ora della... Giunta. Nel giorno del trentennale della strage di via D'Amelio, il sindaco Roberto Lagalla tira dritto e, dopo settimane di frizioni e mugugni delle ultime ore seguiti al vertice di sabato fra i partiti della maggioranza, designa la nuova squadra di assessori che amministrerà la città. Il giuramento avverrà giovedì 21 luglio, giorno in cui verranno anche ufficializzate tutte le deleghe eccetto quelle già assegnate a Carolina Varchi, esponente di Fratelli d'Italia, seconda forza della coalizione, che sarà il vicesindaco e che ha già giurato.

Gli assessori di Fratelli d'Italia

L'avvocato, deputato nazionale, che si era sfilata dalla corsa a sindaco per convergere su Lagalla, governerà anche su Bilancio, Legalità, Beni confiscati e Società partecipate. Ai meloniani altri due posti in Giunta: Giampiero Cannella, giornalista e già deputato nazionale, alla Cultura. Dario Falzone, laureato in Scienze politiche e già deputato regionale, a guidare Personale, Ambiente e Manutenzioni.

Gli assessori di Forza Italia

In quota Forza Italia, lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, figurano Aristide Tamajo, funzionario all'Ufficio scolastico regionale e già assessore comunale in passato, si occuperà appunto di Scuola. Tra gli azzurri spazio anche a Rosi Pennino, presidente dell'Associazione nazionale Parlautismo e dirigente sindacale, che guiderà le Attività sociali, e ad Andrea Mineo, avvocato e consigliere comunale uscente, cui toccheranno Decentramento e Anagrafe. Sempre tra i forzisti c'è Giulio Tantillo, il candidato designato alla presidenza di Sala delle Lapidi, che dovrà essere eletto dai nuovi consiglieri nella prima seduta prevista per agosto.

Gli assessori di Lega e Dc Nuova

Lega-Prima l'Italia e Dc Nuova occuperanno un posto a testa in Giunta: i salviniani con Sabrina Figuccia, laureata in Lettere e Filosofia e consigliere comunale, con le deleghe a Sport e Turismo, i cuffariani con Giuliano Forzinetti, consulente aziendale, già vicepresidente di Sicindustria giovani, cui spetta l'assessorato alle Attività produttive. Un nome quello di Forzinetti che non pare aver trovato condivisione totale all'interno della Dc, con critiche interne piovute all'indirizzo di Cuffaro.

Gli assessori in quota Lavoriamo per Palermo

Gli ultimi tre posti sono in quota Lavoriamo per Palermo: al presidente del consiglio comunale uscente Totò Orlando, in rappresentanza della componente renziana, avrà Lavori pubblici, Edilizia privata e cimiteriale; mentre Innovazione e Urbanistica andranno rispettivamente ad Antonella Tirrito, laureata in Discipline della comunicazione, e Maurizio Carta (iscritto a Italia Viva), docente e prorettore all'Università di Palermo, nonché "regista" del recente Festino. Nomi questi ultimi individuati dal sindaco Lagalla, che ha avocato a sé il dossier sul piano di riequilibrio dei conti del Comune.

Gli esclusi

Confermata l'esclusione dalla Giunta di Alleanza per Palermo di Totò Lentini, malgrado l'accordo pre-elettorale in base al quale sarebbe toccato un assessore anche alle liste che avessero superato il 3,5%. Anche Francesco Cascio - anche lui come Lentini e Varchi ha rinunciato alla candidatura a sindaco - è uno degli esclusi eccellenti.

Oltre un mese per trovare la quadra

A conti fatti, tutti e undici gli assessori sono stati indicati dai partiti, incluso Lavoriamo per Palermo (la lista del sindaco). Una vera e propria lottizzazione. Si torna quindi alla politica, coi partiti protagonisti, rispetto al recente passato di Leoluca Orlando: sindaco e uomo solo al comando di una Giunta monocolore. Con Lagalla anche i cosiddetti tecnici hanno una connotazione partitica. Più di esperienza e competenza, criteri che Lagalla ha detto di voler prediligere nella nomina della Giunta, dunque è prevalsa l'appartenenza. Non a caso la Giunta era rimasta impantanata a causa delle fibrillazioni interne ad alcuni partiti della coalizione (come Fratelli d'Italia) e perché le liste rimaste fuori dal consiglio reclamavano spazio all'interno della squadra amministrativa.

In questi ultimi giorni passati dal vertice di sabato a Palazzo delle Aquile, alcune forze politiche hanno tentato in extremis di convincere Lagalla a trovare forme di compensazione per gli esclusi dal Consiglio, il sindaco però ritenendo che l'assetto fosse già modellato sulla composizione di Sala delle Lapidi ha confermato gli stessi nomi già trapelati nello scorso fine settimana.

Lagalla: "Non c'erano le condizioni per far spazio ad altri"

"Dopo la riunione di sabato scorso - ha infatti dichiarato Lagalla, dopo aver annunciato la rosa degli assessori - ho avuto modo di verificare che non sussistevano le condizioni politiche per allargare la composizione della giunta oltre le rappresentanze consiliari, ferma restando l’importanza dell’unità politica della coalizione che comunque avrà modo di dispiegarsi nella più complessiva articolazione gestionale e nell’attuazione del programma di governo della città. Sono certo – afferma Lagalla - che le designazioni avanzate dai partiti siano state ispirate da criteri di esperienza e competenza che potranno essere funzionali al complesso lavoro che ci aspetta".