Festino senza Giunta, M5s: "Lagalla imbavagliato da litigi nel centodestra"

Aveva garantito un accordo sulla Giunta entro il Festino, ma l'intesa non è ancora stata trovata. La fumata bianca potrebbe arrivare sabato, ma il sindaco Roberto Lagalla finisce nel mirino del M5s.

"La promessa era quella di comunicare i nomi dei nuovi assessori comunali entro il Festino. Quasi una promessa fatta alla nostra Santuzza. Ed invece il neo sindaco Lagalla continua ad essere imbavagliato da logiche di antica politica, dai litigi all'interno della coalizione di centrodestra, dalle spartizioni di poltrone che sanno di traguardi personali e non di visione per la risoluzione dei problemi dei palermitani". Così in un post su Facebook il consigliere del M5s a Palermo, Antonino Randazzo.

"Lagalla continua a sfoggiare ogni giorno la sua clamorosa inesperienza politica di amministratore cittadino, preoccupandosi di porre sotto contratto i suoi tre collaboratori e con consulenze inutili come quella sui ponti sulla quale come gruppo consiliare predisporremo una interrogazione al sindaco", ha aggiunto.