Fratelli d'Italia, Milazzo candidato alle Europee: la prossima settimana le dimissioni di Varchi dalla Giunta

Dovrebbero essere formalizzate la prossima settimana le dimissioni da vicesindaco di Carolina Varchi. L'esponente di Fratelli d'Italia, che ha la delega al Bilancio, lascerà la Giunta per dedicarsi esclusivamente alla carica di deputato nazionale. Un'accelerazione impressa dai vertici del partito di Giorgia Meloni, che ha manifestato al sindaco Lagalla la volontà di procedere all'avvicendamento in Giunta prima delle Europee.

Ed è proprio all'appuntamento elettorale di giugno che è già rivolto lo sguardo di Fratelli d'Italia. I meloniani hanno deciso di puntare sugli uscenti: a Palermo dunque il candidato sarà Giuseppe Milazzo, che è anche consigliere comunale. E così Giampiero Cannella, che aspirava all'inserimento nella lista per le Europee, dovrà accontentarsi (si fa per dire) del ruolo di vicesindaco al Comune, mantendo la delega alla Cultura.

Per la sostituzione di Carolina Varchi in Giunta, è Brigida Alaimo ad essere in pole position rispetto a Toti Longo. Alaimo, prima dei non eletti all’Ars, attuale amministratore delegato della società Interporti e già assessore al Comune di Bagheria, è molto vicina a Varchi. Ciò consentirebbe all'amministrazione comunale di mantenere un filo diretto con Roma. Il nome di Alaimo, tra l'altro sarebbe gradito al sindaco Roberto Lagalla, che avrebbe chiesto a Fdi di designare una donna per mantenere inalterate le quote rosa in Giunta.